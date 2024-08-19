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МВД добавили новые функции

Правительство постановлением от 9 августа 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

К функциям МВД отнесены:

  • утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;
  • утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в вузы по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Постановление вводится в действие с 24 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы МВД.