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МИД Индии подтвердил визит Моди на Украину

Даты поездки не уточняются.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. МИД Индии подтвердил визит премьера-министра республики Нарендры Моди на Украину. Об этом говорится в сообщении, разосланном аккредитованным в стране журналистам.

В нем отмечается, что внешнеполитическое ведомство проведет в понедельник специальный брифинг, «посвященный визитам премьер-министра в Польшу и на Украину». Даты поездки не уточняются.

Ранее индийские СМИ сообщили, что в конце августа Моди может посетить Киев. Телеканал NDTV указывал, что визит главы правительства готовится на 23 августа. Газета Indian Express проинформировала, что премьер может на несколько часов заехать на Украину в День независимости этой страны 24 августа. Ожидается, что перед визитом в Киев он 21 августа посетит Польшу.