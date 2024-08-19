МИД Индии подтвердил визит Моди на Украину

Ранее индийские СМИ сообщили, что в конце августа Моди может посетить Киев. Телеканал NDTV указывал, что визит главы правительства готовится на 23 августа. Газета Indian Express проинформировала, что премьер может на несколько часов заехать на Украину в День независимости этой страны 24 августа. Ожидается, что перед визитом в Киев он 21 августа посетит Польшу.