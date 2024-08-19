МИД Индии подтвердил визит Моди на Украину

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. МИД Индии подтвердил визит премьера-министра республики Нарендры Моди на Украину. Об этом говорится в сообщении, разосланном аккредитованным в стране журналистам.
В нем отмечается, что внешнеполитическое ведомство проведет в понедельник специальный брифинг, «посвященный визитам премьер-министра в Польшу и на Украину». Даты поездки не уточняются.
Ранее индийские СМИ сообщили, что в конце августа Моди может посетить Киев. Телеканал NDTV указывал, что визит главы правительства готовится на 23 августа. Газета Indian Express проинформировала, что премьер может на несколько часов заехать на Украину в День независимости этой страны 24 августа. Ожидается, что перед визитом в Киев он 21 августа посетит Польшу.