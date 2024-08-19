Спецдокладчик ООН изучит ситуацию с жильем в центральных городах Узбекистана

Объектом анализа станет право на жилище в национальном законодательстве Узбекистана, а также его реализация на практике.
Посетив крупнейшие города Узбекистана, на основе изучения этих вопросов Балакришнан Раджагопал напишет доклад. Немаловажной частью доклада планируется осветить вопросы влияния климатического кризиса на ситуацию в жилищной сфере.
В рамках программы визита будет проанализирован объем местного рынка недвижимости, предлагаемые условия, включая физическую и ценовую доступность и пригодность жилья.
Эксперт посетит убежища для жертв домашнего насилия, общежития и места обитания бездомных. Планируются также ряд встреч с представителями власти.
Само исследование будет опубликовано в марте 2025 года.