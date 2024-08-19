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Спецдокладчик ООН изучит ситуацию с жильем в центральных городах Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистан прилетит специальный докладчик ООН по праву на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал. Исследование затронет Ташкент, Самарканд, Бухару и Джизак.

Объектом анализа станет право на жилище в национальном законодательстве Узбекистана, а также его реализация на практике.

Посетив крупнейшие города Узбекистана, на основе изучения этих вопросов Балакришнан Раджагопал напишет доклад. Немаловажной частью доклада планируется осветить вопросы влияния климатического кризиса на ситуацию в жилищной сфере.

В рамках программы визита будет проанализирован объем местного рынка недвижимости, предлагаемые условия, включая физическую и ценовую доступность и пригодность жилья.

Эксперт посетит убежища для жертв домашнего насилия, общежития и места обитания бездомных. Планируются также ряд встреч с представителями власти.

Само исследование будет опубликовано в марте 2025 года.

ООН