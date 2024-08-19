ЛДПР предложит запретить семьям трудовых мигрантов переезжать за ними

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.