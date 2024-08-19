Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Каракалпакстан

Сообщается, что в ходе визита будут введены в строй новые комплексы и запущены очередные проекты.
20 августа в Нукусе состоится диалог Президента Узбекистана с предпринимателями.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана 19 августа отправляется в Каракалпакстан. В ходе поездки планируется посещение промышленных предприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, передает корреспондент Podrobno.uz.
Сообщается, что в ходе визита будут введены в строй новые комплексы и запущены очередные проекты.
20 августа в Нукусе состоится диалог Президента Узбекистана с предпринимателями.