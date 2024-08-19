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Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Каракалпакстан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана 19 августа отправляется в Каракалпакстан. В ходе поездки планируется посещение промышленных предприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сообщается, что в ходе визита будут введены в строй новые комплексы и запущены очередные проекты.

20 августа в Нукусе состоится диалог Президента Узбекистана с предпринимателями.

Шавкат Мирзиеев