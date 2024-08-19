Верховный суд отказался рассматривать дело о богатствах Назарбаева

«Кассационная коллегия по предварительному рассмотрению ходатайства казахстанца Кайиргельды Смагулова постановила, что нет оснований для дальнейшего рассмотрения его иска, направленного на взыскание активов и имущества Назарбаева в пользу государства», — говорится в сообщении в понедельник.