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Верховный суд отказался рассматривать дело о богатствах Назарбаева

Астана. 19 августа. КазТАГ — Верховный суд Казахстана отказался рассматривать дело о богатствах экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Nege.kz.

Источник: Reuters

«Кассационная коллегия по предварительному рассмотрению ходатайства казахстанца Кайиргельды Смагулова постановила, что нет оснований для дальнейшего рассмотрения его иска, направленного на взыскание активов и имущества Назарбаева в пользу государства», — говорится в сообщении в понедельник.

Издание приводит выдержку из постановления Верховного суда.

«Изучив доводы ходатайства, судья полагает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется», — сказано в постановлении.

Как отмечается, это была третья попытка Смагулова в судебном порядке добиться конфискации имущества экс-президента в пользу государства.

«Он настаивает, что действия Назарбаева в должности президента поставили под угрозу гибели все человечество. Ранее межрайонный суд по гражданским делам Астаны, а затем и столичный суд отклонили его требование», — уточняет издание.