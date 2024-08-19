Трудовым мигрантам могут запретить перевозить семьи в Россию

Сейчас семьи трудящихся в России мигрантов могут переезжать следом за кормильцем на основании трудового договора. По мнению авторов законопроекта, текущий порядок приводит к бесконтрольному миграционному притоку. Законопроект предлагает отменить действие этой нормы.
«Приезжая в Россию, такие семьи образуют компактные анклавы и с пренебрежением относятся к местным жителям. […] Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Отмечается, что исключением из правила станут семьи высококвалифицированных работников.