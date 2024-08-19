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Трудовым мигрантам могут запретить перевозить семьи в Россию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Либерально-демократическая партия России во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа намерена внести в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам право привозить свои семьи в Россию на основании трудового договора или патента.

Сейчас семьи трудящихся в России мигрантов могут переезжать следом за кормильцем на основании трудового договора. По мнению авторов законопроекта, текущий порядок приводит к бесконтрольному миграционному притоку. Законопроект предлагает отменить действие этой нормы.

«Приезжая в Россию, такие семьи образуют компактные анклавы и с пренебрежением относятся к местным жителям. […] Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Отмечается, что исключением из правила станут семьи высококвалифицированных работников.

закон