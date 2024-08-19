Трудовым мигрантам могут запретить перевозить семьи в Россию

Сейчас семьи трудящихся в России мигрантов могут переезжать следом за кормильцем на основании трудового договора. По мнению авторов законопроекта, текущий порядок приводит к бесконтрольному миграционному притоку. Законопроект предлагает отменить действие этой нормы.