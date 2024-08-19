Атлас проблемных объектов сформировали в Хабаровском крае по поручению Дмитрия Демешина

— Я хочу всем напомнить, для чего требуется Атлас проблемных объектов. Нам нужно понять масштабы этих проблем, для того чтобы выработать в дальнейшем программу развития края. Чтобы этот Атлас был действительно рабочим документом, который позволит всем нам принимать управленческие решения, и люди смогут участвовать в этой работе, — отметила первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.