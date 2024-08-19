По словам Лукьяновича, дежурство ведется круглые сутки. Все изменения в обстановке вдоль границ отслеживаются. Так, в 2024 году западная авиация нарушила государственную границу четыре раза. Дежурные и назначенные экипажи по маршрутам патрулирования и боевого дежурства поднимались в воздух более 450 раз.
Также за год на территории стран Балтии и Польши было отмечено около 800 полетов вертолетов и легкомоторной авиации.
Лукьянович: западная авиация четыре раза нарушила границу Беларуси в 2024 году
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович рассказал в эфире СТВ о реакции военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси на изменения обстановки вдоль государственной границы, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукьяновича, дежурство ведется круглые сутки. Все изменения в обстановке вдоль границ отслеживаются. Так, в 2024 году западная авиация нарушила государственную границу четыре раза. Дежурные и назначенные экипажи по маршрутам патрулирования и боевого дежурства поднимались в воздух более 450 раз.