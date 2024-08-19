Лукьянович: западная авиация четыре раза нарушила границу Беларуси в 2024 году

По словам Лукьяновича, дежурство ведется круглые сутки. Все изменения в обстановке вдоль границ отслеживаются. Так, в 2024 году западная авиация нарушила государственную границу четыре раза. Дежурные и назначенные экипажи по маршрутам патрулирования и боевого дежурства поднимались в воздух более 450 раз.



Также за год на территории стран Балтии и Польши было отмечено около 800 полетов вертолетов и легкомоторной авиации.