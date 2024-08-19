Владимир Путин назначил арбитражных судей в Башкирии.

Президент России Владимир Путин назначил Альбину Ахтарьянову, Ирину Ларионову и Ирину Малько судьями Арбитражного суда Башкирии. Об этом сообщает ГФИ по РБ.
Также служебное удостоверение, подписанное главой государства, вручили судье Арбитражного суда Лилии Султановой.
«Несмотря на колоссальный объем работы, со всеми поставленными задачами Арбитражный суд региона справляется успешно. А потому вам, вновь назначенным на ответственные должности судьям, предстоит влиться в коллектив высокопрофессиональных людей и выполнять свою работу так, чтобы жители нашей республики были уверены, что здесь принимаются беспристрастные, справедливые решения», — сказал на церемонии главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов.
Он подчеркнул, что на судей возложена особенная миссия, которая заключается в формировании благоприятного бизнес-климата в регионе.