Бочаров поручил развернуть дополнительные ПВР для жителей Курской области

— В целях продолжения системной работы по оказанию помощи жителям Курской области, всем заместителям по профилю деятельности совместно с главами муниципальных образований Волгоградской области необходимо по согласованию с руководством Курской области продолжить формирование гуманитарных грузов. Вынужденно покинувшим свои дома жителям Курской области оказывать всю необходимую помощь по размещению и обеспечению товарами первой необходимости, — озвучил поручение в понедельник утром Андрей Бочаров. — Определить и подготовить к развертыванию дополнительные пункты временного размещения для жителей пострадавших территорий Курской области".