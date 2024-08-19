В Омской области вводят должность представителя губернатора в районах

Согласно нормативному акту за подписью и. о. губернатора Омской области Дмитрия Ушакова, специалист, обеспечивающий «реализацию полномочий губернатора Омской области во взаимоотношениях с органами местного самоуправления», назначается главой региона на один год, в течение которого подчиняется непосредственно главе региона, не являясь при этом юридическим лицом.
В качестве основных полномочий утверждены: «представление губернатора Омской области в муниципальных образованиях», «информирование губернатора Омской области по вопросам, связанным с реализацией полномочий губернатора Омской области на территории муниципальных образований», «подготовка предложений для губернатора Омской области по развитию и совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления».
При этом в круг задач включены в том числе проведение встреч с населением муниципальных образований «от имени» главы региона, вручение «на местах» региональных государственных наград и почетных званий, подготовка оперативной информации для губернатора, а также возможность участия вместо губернатора в некоторых «протокольных» мероприятиях, включая торжественные церемонии.
Получатель такого статуса пока не утвержден. Также до конца не прояснено, возложат ли эти обязанности на одного человека или их будет несколько.