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В Омской области вводят должность представителя губернатора в районах

В понедельник, 19 августа 2024 года, обнародован указ главы региона «О полномочном представителе губернатора Омской области в муниципальных образованиях».
Источник: Reuters

Согласно нормативному акту за подписью и. о. губернатора Омской области Дмитрия Ушакова, специалист, обеспечивающий «реализацию полномочий губернатора Омской области во взаимоотношениях с органами местного самоуправления», назначается главой региона на один год, в течение которого подчиняется непосредственно главе региона, не являясь при этом юридическим лицом.

В качестве основных полномочий утверждены: «представление губернатора Омской области в муниципальных образованиях», «информирование губернатора Омской области по вопросам, связанным с реализацией полномочий губернатора Омской области на территории муниципальных образований», «подготовка предложений для губернатора Омской области по развитию и совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления».

При этом в круг задач включены в том числе проведение встреч с населением муниципальных образований «от имени» главы региона, вручение «на местах» региональных государственных наград и почетных званий, подготовка оперативной информации для губернатора, а также возможность участия вместо губернатора в некоторых «протокольных» мероприятиях, включая торжественные церемонии.

Получатель такого статуса пока не утвержден. Также до конца не прояснено, возложат ли эти обязанности на одного человека или их будет несколько.