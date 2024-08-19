В Омской области вводят должность представителя губернатора в районах

Согласно нормативному акту за подписью и. о. губернатора Омской области Дмитрия Ушакова, специалист, обеспечивающий «реализацию полномочий губернатора Омской области во взаимоотношениях с органами местного самоуправления», назначается главой региона на один год, в течение которого подчиняется непосредственно главе региона, не являясь при этом юридическим лицом.