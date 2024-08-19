Минниханов в Челнах посетил промплощадки и оценил капремонт школы «Олимпийский»

Помимо производств ГК «ТЭМПО», руководитель республики побывал в ООО «Дарлетто», которое выпускает джемы и кондитерские изделия. В 2018 году инвестпроект получил статус резидента ТОСЭР. В настоящее время предприятие развивается и расширяется, идет прием на работу сотрудников.