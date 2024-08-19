ХАМАС отверг предложение о перемирии из-за новых условий Израиля

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС совершила нападение на южные районы Израиля, в результате которого погибло около 1200 человек, а более 200 были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи». За более чем полгода боевых действий число погибших превысило 40 000 человек.