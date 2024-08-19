ХАМАС отверг предложение о перемирии из-за новых условий Израиля

Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонило предложение о прекращении огня и обмене заложниками в связи с новыми условиями, выдвинутыми премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на официальное заявление движения.
Мы считаем Нетаньяху полностью ответственным за срыв усилий посредников и препятствование соглашению.
До этого Нетаньяху выразил свой пессимистический взгляд на перспективы соглашения, заявив министрам, что он не верит в успешное завершение переговоров. По его словам, Израиль вел переговоры фактически не с ХАМАС, а через страны-посредники, так как движение отказалось направить делегацию на переговоры.
«Шансы невелики», — сообщил Нетаньяху министрам.
Позиция Израиля состоит в том, что это станет помехой для ХАМАС в нелегальном провозе оружия в анклав и восстановлении своей военной мощи.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня в Газе после призывов со стороны США, Египта и Катара. Однако палестинская группировка отказалась в них участвовать. Переговоры начались с 15 августа.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС совершила нападение на южные районы Израиля, в результате которого погибло около 1200 человек, а более 200 были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи». За более чем полгода боевых действий число погибших превысило 40 000 человек.
Нина Лютикова