Радий Хабиров поручил увеличить прием в ссузы на рабочие специальности.

В понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить прием студентов на рабочие специальности в ссузы.
«Я хочу обратить внимание, что на прошедшем августовском совещании педагогических работников мы договорились увеличить прием на рабочие специальности в ссузы. И сделать это надо хорошо», — отметил он, обращаясь к первому заместителю премьер-министра Башкирии Уралу Кильсенбаеву и министру образования и науки РБ Ильдару Мавлетбердину.
Ранее, выступая на педсовете, Радий Хабиров отметил, что республика испытывает дефицит кадров на многих производствах.
«Только на нашем флагманском предприятии “ОДК-УМПО” готовы принять на работу порядка 2 тысяч специалистов. Их должны готовить наши колледжи. Есть потребность в дополнительных работниках и у машиностроительных заводов в Нефтекамске, Белебее и Туймазах, — сказал руководитель региона Радий Хабиров. — Мы уже увеличили план приёма на профильные специальности в колледжах на 580 человек. Но сегодня необходимо довести эту цифру до 2−3 тысяч. К решению этой важнейшей задачи нужно подойти творчески».