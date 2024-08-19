Радий Хабиров поручил увеличить прием в ссузы на рабочие специальности.

«Только на нашем флагманском предприятии “ОДК-УМПО” готовы принять на работу порядка 2 тысяч специалистов. Их должны готовить наши колледжи. Есть потребность в дополнительных работниках и у машиностроительных заводов в Нефтекамске, Белебее и Туймазах, — сказал руководитель региона Радий Хабиров. — Мы уже увеличили план приёма на профильные специальности в колледжах на 580 человек. Но сегодня необходимо довести эту цифру до 2−3 тысяч. К решению этой важнейшей задачи нужно подойти творчески».