Захарова: правоохранители изучают факты по действиям журналистов WP в Судже

Ранее газета Washington Post выпустила статью о ситуации в Судже, где рассказывается, что журналисты издания попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.
«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — отметила Захарова.
Ранее посол Италии Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов государственной телерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) в Курскую область для освещения нападения украинских боевиков. Ей был выражен решительный протест.