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Захарова: правоохранители изучают факты по действиям журналистов WP в Судже

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы изучают фактологию, связанную с действиями журналистов газеты Washington Post в городе Судже Курской области. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета Washington Post выпустила статью о ситуации в Судже, где рассказывается, что журналисты издания попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — отметила Захарова.

Ранее посол Италии Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов государственной телерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) в Курскую область для освещения нападения украинских боевиков. Ей был выражен решительный протест.

Захарова Мария