Лукашенко потребовал придать импульс жилищному строительству. Вот что предлагает правительство

«Сегодня следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников. Правительством предложен целый комплекс новаций: от упрощения подключения к инженерной инфраструктуре индивидуальных домов до расширения финансовой поддержки молодым семьям (до 31 года). Все новации рассмотрены экспертным советом, в том числе Совета Республики, в Комитете госконтроля, Администрации президента. Однако, как мне известно, общего согласия по документам не достигнуто», — заметил глава государства.