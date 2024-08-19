«Я сегодня чист»: Лукашенко о своей политической карьере (видео)

«Были у нас и польские руководители, которые работали почти в спецслужбах или агентами были. А потом в Польше, мы знаем таких, и в Чехии, мы знаем таких великих деятелей, от этого отказались, знаем мы и на нашем постсоветском пространстве таких людей, которые с течением времени отказывались от своего прошлого. Меня Господь хранил от этого», ― сказал белорусский лидер.