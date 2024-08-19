«Я сегодня чист»: Лукашенко о своей политической карьере (видео)

Когда люди к 50 годам становятся лидерами стран, нужно учитывать их предыдущие действия, и то, кем они являлись до того момента, как заняли этот высокий пост, отметил белорусский лидер в беседе с российским журналистом.
В частности, Лукашенко напомнил о том, что некоторые нынешние лидеры в свое время вели агентурную деятельность или сотрудничали со спецслужбами, а сейчас открещиваются от таких фактов из собственной биографии.
«Были у нас и польские руководители, которые работали почти в спецслужбах или агентами были. А потом в Польше, мы знаем таких, и в Чехии, мы знаем таких великих деятелей, от этого отказались, знаем мы и на нашем постсоветском пространстве таких людей, которые с течением времени отказывались от своего прошлого. Меня Господь хранил от этого», ― сказал белорусский лидер.
Лукашенко рассказал, что периодически оглядывается на свои публичные действия в прошлом, еще в тот период, когда он был депутатом Верховного совета Беларуси до избрания президентом, и не стыдится ни сказанного, ни сделанного в то время.
«Я, как и ты, был депутатом Верховного совета, и я оглядываюсь на прошлое, мне не стыдно, я нигде не говорил одно, а сейчас вот другое, у меня вот эта линия всегда проходила», ― отметил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, ему в политической карьере помогало то, что свои действия он оценивал и как историк.
«Я сегодня чист», ― подчеркнул Лукашенко.