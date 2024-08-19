В ПМР рассказали, зачем нужна декларация о мирном урегулировании

ТИРАСПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Тирасполь считает актуальным подписать с Кишиневом декларацию о мирном урегулировании, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.
«Наша инициатива носила максимально открытый характер, её единственной целью являлось прямое и чёткое подтверждение приверженности обеих сторон мирным подходам в урегулировании. Считаем эту инициативу актуальной и обладающей потенциалом стать практическим инструментом нормализации процесса урегулирования».
Он напомнил, что Приднестровье постоянно предлагает решения и инициативы, которые позволили бы восстановить последовательный диалог и решить наиболее насущные проблемы.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.