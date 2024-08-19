Узбекистан принял положительное решение о начале работы афганского посла

Узбекистан намерен развивать дипломатические отношения с Афганистаном, а без полноценного взаимодействия с нынешним правительством Афганистана невозможно добиться прогресса в сотрудничестве. Эту мысль Абдулла Арипов озвучил на встрече с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Афганистана муллой Абдул Гани Барадаром.
Арипов также сообщил, что Узбекистан согласен принять нового посла Афганистана от «Талибана»*, решение уже принято, об этом будет объявлено в ближайшее время.
В заявлении канцелярии афганского заместителя премьер-министра говорится, что Арипов и Барадар вместе с делегациями обеих сторон обсудили различные аспекты укрепления отношений между Афганистаном и Узбекистаном. В частности, инициирование различных торгово-экономических проектов.
Абдулла Арипов также упомянул, что торговые отношения с Афганистаном расширяются, и обе стороны стремятся к дальнейшему укреплению этих отношений.
Мулла Абдул Гани Барадар отметил, что упрощение выдачи виз для афганских торговцев имеет решающее значение для расширения торгово-экономических отношений.
* движение признано в России террористическим и запрещено.