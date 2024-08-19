Узбекистан принял положительное решение о начале работы афганского посла

Узбекистан намерен развивать дипломатические отношения с Афганистаном, а без полноценного взаимодействия с нынешним правительством Афганистана невозможно добиться прогресса в сотрудничестве. Эту мысль Абдулла Арипов озвучил на встрече с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Афганистана муллой Абдул Гани Барадаром.