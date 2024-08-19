Мэрия Самары объяснила отказ в изменении норматива парковочных мест в новостройках

Предложение архитекторов вызвало резко негативную реакцию со стороны членов комиссии по застройке и землепользованию. Негодование вызвал тот факт, что потенциальный покупатель жилья меньшей площади якобы не достоин того, чтобы иметь свое парковочное место. Кроме того, предлагаемая норма эквивалентна или близка к нормативу одно машиноместо на две квартиры. В результате комиссия проголосовала против инициативы Союза архитекторов.