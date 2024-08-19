Радий Хабиров поручил обеспечить порядок перед школами к 1 сентября.

В понедельник, подводя итоги еженедельного оперативного совещания правительства, Глава Башкирии Радий Хабиров еще раз обратился к главам муниципалитетов с поручением по благоустройству территорий вокруг школ к 1 сентября.
«У нас в этом году в школы пойдут более 519 тысяч детей. Базовые вещи с педагогическим сообществом мы проговорили на совещании по образованию в Стерлитамаке. К главам муниципалитетов у меня простейшая просьба: территория вокруг школы должна быть приведена в порядок. Пешеходные переходы, освещение, заборчики — все должно быть сделано».
За последние два года в республике по программе капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ отремонтировано 140 школ для 37,6 тысячи детей. По объему полученных на эти работы денег Башкирия занимает третье место в стране и второе место по количеству отремонтированных зданий школ. Такая масштабная и комплексная реновация системы школьного образования проводится в Башкирии впервые в истории.
«Республика по итогам 2019−2023 годов вошла в число регионов-лидеров по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов. Башкортостан был удостоен награды правительства Российской Федерации. Хорошая комплексная работа, много сделано Надо дальше участвовать в этой кампании и чтобы мы, пользуясь этой программой, навели порядок в целом. Прежде всего, большая помощь была сельским школам», — не раз заявлял Радий Хабиров.
Добавим, что 1 сентября после капитального ремонта в республике откроются еще пять школ: это школа села Усак-Кичу (Бижбулякский район), Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3 (Кумертау), Стерлитамакский лицей-интернат № 2, школа села Красная Башкирия (Абзелиловский район) и уфимская школа № 119.
И это далеко не все, еще 25 школ, которые капитально ремонтируют в рамках двухлетнего цикла, будут отремонтированы к 1 сентября 2025 года.
Работа в этом направлении будет продолжена. Так, в середине июля Башкирия подала в минпросвещения РФ дополнительную заявку на ремонт школ в 2025, 2026, 2027 годах. Всего в этот период планируется отремонтировать 360 школьных зданий. Кроме того, подготовлена заявка на капитальный ремонт детских садов на 2025−2027 годы.