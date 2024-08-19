Радий Хабиров поручил обеспечить порядок перед школами к 1 сентября.

«У нас в этом году в школы пойдут более 519 тысяч детей. Базовые вещи с педагогическим сообществом мы проговорили на совещании по образованию в Стерлитамаке. К главам муниципалитетов у меня простейшая просьба: территория вокруг школы должна быть приведена в порядок. Пешеходные переходы, освещение, заборчики — все должно быть сделано».