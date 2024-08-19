Молдова и Испания завершили процедуры взаимного признания водительских прав

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Республика Молдова и Королевство Испания завершили внутренние процедуры, необходимые для реализации соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Таким образом, граждане Республики Молдова, проживающие в Испании, смогут обменять свои молдавские водительские права на испанские без сдачи теоретических или практических экзаменов, если они были получены до вступления соглашения в силу.

Лица, желающие получить испанские эквиваленты по категориям C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, должны будут пройти тест на контроль навыков и поведения в закрытом цикле и экзамен по вождению на дорогах общего пользования, открытых для общего движения. В случае разрешений, выданных после вступления соглашения в силу, их необходимо получить в государстве, где заявитель имеет законное место жительства.