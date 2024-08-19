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Молдова и Испания завершили процедуры взаимного признания водительских прав

Проживающие в Испании граждане Молдовы смогут обменять свои водительские права на испанские без экзаменов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Республика Молдова и Королевство Испания завершили внутренние процедуры, необходимые для реализации соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как уточнили в МИД, документ вступит в силу 29 сентября 2024 года.

Таким образом, граждане Республики Молдова, проживающие в Испании, смогут обменять свои молдавские водительские права на испанские без сдачи теоретических или практических экзаменов, если они были получены до вступления соглашения в силу.

Лица, желающие получить испанские эквиваленты по категориям C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, должны будут пройти тест на контроль навыков и поведения в закрытом цикле и экзамен по вождению на дорогах общего пользования, открытых для общего движения. В случае разрешений, выданных после вступления соглашения в силу, их необходимо получить в государстве, где заявитель имеет законное место жительства.

Измененные водительские права будут возвращены в орган, выдавший их.

Это первое соглашение со страной-членом Европейского союза, которое предусматривает проверку подлинности документов посредством обмена цифровыми данными в реальном режиме, непосредственно между компетентными органами Молдовы и Испании.