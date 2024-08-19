Молдова и Испания завершили процедуры взаимного признания водительских прав

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Республика Молдова и Королевство Испания завершили внутренние процедуры, необходимые для реализации соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Как уточнили в МИД, документ вступит в силу 29 сентября 2024 года.
Таким образом, граждане Республики Молдова, проживающие в Испании, смогут обменять свои молдавские водительские права на испанские без сдачи теоретических или практических экзаменов, если они были получены до вступления соглашения в силу.
Измененные водительские права будут возвращены в орган, выдавший их.
Это первое соглашение со страной-членом Европейского союза, которое предусматривает проверку подлинности документов посредством обмена цифровыми данными в реальном режиме, непосредственно между компетентными органами Молдовы и Испании.