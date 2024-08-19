Из Ростова в Курскую область доставили 20 тонн гуманитарного груза

Более 20 тонн гуманитарного груза доставили в Курскую область из Ростовской области. Помощь передали депутаты «Единой России» Законодательного собрания донского региона.
Отправку груза поручил организовать председатель донского парламента, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко. Гуманитарный груз включает бутилированную питьевую воду, бытовые принадлежности, детское питание, компьютерная техника.
Кроме того, волонтеры партии из Ростовской области привезли запас продуктов в курский ПВР, где были размещены прибывшие из города Суджи.
— И вы, и вся Россия — с нами! — поблагодарила за заботу жительница Суджи Любовь Высокина.
Добавим, что к сбору гуманитарной помощи присоединились местные партийные отделения в городах и районах Ростовской области, а также молодежное пространство «Молодой Гвардии» Дом Культурных «Правда!».