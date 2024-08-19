Вячеслав Федорищев предложил выбрать в Самаре народного мэра

Врио губернатора Самарской области вячеслав Федорищев предложил выбрать народного представителя исторического поселения или народного мэра. Он должен будет следить за соблюдением правил застройки исторического поселения и его развитием.
— Давайте подумаем, как это правильно сделать, чтобы у нас из представителей градозащитников был один человек, у которого были бы полномочия и возможность влиять на этот процесс, — сказал Вячеслав Федорищев.
Также в Самарской области должно появиться министерство, которое будет заниматься градостроительной политикой. На уровне региона такое министерство займется тем, чтобы обеспечивать правильную, последовательную и системную градостроительную политику, вводить единые высокие стандарты.
В Самаре планируется и большая работа по восстановлению домов в границах исторического поселения. Уже есть предварительные договоренности с министерством культуры по нескольким знаковым объектам, которые будут восстановлены.