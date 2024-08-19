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Вячеслав Федорищев предложил выбрать в Самаре народного мэра

Врио губернатора считает, что Самаре необходим народный представитель исторического поселения.

Врио губернатора Самарской области вячеслав Федорищев предложил выбрать народного представителя исторического поселения или народного мэра. Он должен будет следить за соблюдением правил застройки исторического поселения и его развитием.

— Давайте подумаем, как это правильно сделать, чтобы у нас из представителей градозащитников был один человек, у которого были бы полномочия и возможность влиять на этот процесс, — сказал Вячеслав Федорищев.

Также в Самарской области должно появиться министерство, которое будет заниматься градостроительной политикой. На уровне региона такое министерство займется тем, чтобы обеспечивать правильную, последовательную и системную градостроительную политику, вводить единые высокие стандарты.

В Самаре планируется и большая работа по восстановлению домов в границах исторического поселения. Уже есть предварительные договоренности с министерством культуры по нескольким знаковым объектам, которые будут восстановлены.