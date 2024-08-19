Путин возложил цветы к могиле отца президента Азербайджана Алиева. Видео

Гейдар Алиев — бывший президент Азербайджанской Республики, этот пост он занимал с 1993 года. В 2003 году он согласился на выдвижение своей кандидатуры, однако из-за проблем со здоровьем снял ее в пользу своего сына, нынешнего президента страны Ильхама Алиева.