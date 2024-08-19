Трампу для победы на выборах потребуется завоевать дополнительный колеблющийся штат

Издание отмечает, что, по данным свежего опроса, проведенного ABC, The Washington Post и Ipsos, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди американцев на 5 процентов. За нее готовы проголосовать 50% опрошенных, тогда как за республиканца — 45%. В четырех из ряда колеблющихся штатов — Аризоне, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — Харрис опережает Трампа не менее, чем на 4 процентных пункта. Это может оказаться решающим фактором в пользу кандидатки от демократов на выборах, даже если она проиграет в других колеблющихся штатах, пишет Politico.
Издание также поясняет, что обычно летом перед выборами президента США в опросах лидирует та партия, которая не занимает Белый дом, но впоследствии теряет позиции из-за ответной реакции партии действующего президента. В этом году ситуация несколько иная, так как Харрис с момента выдвижения своего кандидата лидирует в опросах. Газета подчеркивает, что «нет никакой гарантии, что она удержит или увеличит свою поддержку». Однако предпочтения избирателей обычно закрепляются к завершению партийных съездов, и после них значительных колебаний уже не происходит.
Съезд Республиканской партии, на котором Трамп был официально выдвинут кандидатом, состоялся в Милуоки (штат Висконсин) с 15 по 18 июля. Демократический съезд пройдет в Чикаго (штат Иллинойс) с 19 по 22 августа. Ожидается, что там Харрис официально согласится баллотироваться на пост президента на предстоящих ноябрьских выборах.
Нина Лютикова