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Трампу для победы на выборах потребуется завоевать дополнительный колеблющийся штат

Кандидату от Республиканской партии потребуется поддержка еще одного колеблющегося штата, чтобы выиграть на грядущих ноябрьских выборах президента США. Об этом пишет газета Politico.

Источник: Reuters

Издание отмечает, что, по данным свежего опроса, проведенного ABC, The Washington Post и Ipsos, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди американцев на 5 процентов. За нее готовы проголосовать 50% опрошенных, тогда как за республиканца — 45%. В четырех из ряда колеблющихся штатов — Аризоне, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — Харрис опережает Трампа не менее, чем на 4 процентных пункта. Это может оказаться решающим фактором в пользу кандидатки от демократов на выборах, даже если она проиграет в других колеблющихся штатах, пишет Politico.

Вместе с тем, указывает издание, «Трампу достаточно победить в одном из трех штатов — Мичигане, Пенсильвании или Висконсине, чтобы одержать верх над Харрис, при условии, что он сохранит поддержку в тех штатах, где он пока лидирует согласно последним опросам».

Издание также поясняет, что обычно летом перед выборами президента США в опросах лидирует та партия, которая не занимает Белый дом, но впоследствии теряет позиции из-за ответной реакции партии действующего президента. В этом году ситуация несколько иная, так как Харрис с момента выдвижения своего кандидата лидирует в опросах. Газета подчеркивает, что «нет никакой гарантии, что она удержит или увеличит свою поддержку». Однако предпочтения избирателей обычно закрепляются к завершению партийных съездов, и после них значительных колебаний уже не происходит.

Съезд Республиканской партии, на котором Трамп был официально выдвинут кандидатом, состоялся в Милуоки (штат Висконсин) с 15 по 18 июля. Демократический съезд пройдет в Чикаго (штат Иллинойс) с 19 по 22 августа. Ожидается, что там Харрис официально согласится баллотироваться на пост президента на предстоящих ноябрьских выборах.

Нина Лютикова

Трамп Дональд