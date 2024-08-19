Трампу для победы на выборах потребуется завоевать дополнительный колеблющийся штат

Издание также поясняет, что обычно летом перед выборами президента США в опросах лидирует та партия, которая не занимает Белый дом, но впоследствии теряет позиции из-за ответной реакции партии действующего президента. В этом году ситуация несколько иная, так как Харрис с момента выдвижения своего кандидата лидирует в опросах. Газета подчеркивает, что «нет никакой гарантии, что она удержит или увеличит свою поддержку». Однако предпочтения избирателей обычно закрепляются к завершению партийных съездов, и после них значительных колебаний уже не происходит.