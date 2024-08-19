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В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. С 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщила РИА Новости Крым первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы закупили учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам, для старших классов учебники уже есть в наличии и с первого сентября дети уже будут заниматься по ним», — уточнила Львова.

В России разработали новые школьные учебники истории для 5−9 классов и естествознанию — для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года. Эта работа проводится в рамках создания единого образовательного пространства.

В мае в России стартовал конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5−9 классов.

образование