Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия

БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. Путин сообщил, что вчера обсудил с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе, сегодня продолжат ее обсуждать.
«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — сказал Путин.