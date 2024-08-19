Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия

«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — сказал Путин.