Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по «Северным потокам»

Кроме того, в тот же день стали известны имена трех жителей Украины, подозреваемых в совершении теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Главным подозреваемым стал дайвер Владимир Журавлев, который пытался получить гражданство РФ в 2009 году, однако ему отказали. Помимо этого, он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Подельниками Журавлева назвали супружескую пару Евгения и Светлану Успенских, инструкторов по дайвингу. Как сообщило следствие, Журавлев вместе с Успенскими, предположительно, отправились на катере «Андромеда» к месту подрыва. Подозреваемых в теракте удалось выследить с помощью камер видеонаблюдения.