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Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по «Северным потокам»

Германия должна ответить на все вопросы по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил 19 августа министр иностранный дел России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Вся эта операция задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение в Германии, да и в мире от истинных исполнителей, виновников и заказчиков этого террористического акта. Мы будем настаивать на проведении транспарентного международного расследования», — заявил он обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

По словам Лаврова, для Берлина «позорно молча смиряться с тем, как страну лишили долгосрочной основы экономического и энергоблагополучия».

Кроме того, министр подчеркнул, что немецкая сторона отказывается предъявлять те факты, касающиеся подрывов газопроводов, которые они не смогли обнаружить. Ситуация с тем, что информация, которая запрашивается Россией, не предоставляется, но потом появляется в СМИ, «напоминает инсценировку», заключил Лавров.

В этот же день ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», Москва требует проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.

Ранее, 17 августа, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что по делу о подрывах на СП необходимо организовать в бундестаге комиссию, которая могла бы определить степень причастности Германии к диверсии.

14 августа выяснилось, что спустя почти два года после подрывов газопроводов генпрокуратура ФРГ в начале лета выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался инструктор по дайвингу, украинец, который успел сбежать на родину. Представитель генпрокуратуры Германии комментарий по запросу «Известий» давать отказался.

Кроме того, в тот же день стали известны имена трех жителей Украины, подозреваемых в совершении теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Главным подозреваемым стал дайвер Владимир Журавлев, который пытался получить гражданство РФ в 2009 году, однако ему отказали. Помимо этого, он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Подельниками Журавлева назвали супружескую пару Евгения и Светлану Успенских, инструкторов по дайвингу. Как сообщило следствие, Журавлев вместе с Успенскими, предположительно, отправились на катере «Андромеда» к месту подрыва. Подозреваемых в теракте удалось выследить с помощью камер видеонаблюдения.

В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Лавров Сергей
расследование