6 августа началась массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В результате нападения был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, более 140 человек пострадали и были госпитализированы, в том числе 10 детей. Более 10 тыс. жителей приграничных районов области были эвакуированы и оказались в пунктах временного размещения. Согласно информации Министерства обороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении понёс значительные потери, включая более 3 460 военных, 50 танков и 45 бронетранспортеров. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.