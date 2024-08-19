Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине остаются в силе. Однако в связи с последними провокациями со стороны украинских сил в Курской области, переговоры между Москвой и Киевом в данный момент невозможны.
Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения президента «не аннулированы, но на данный момент совершенно было бы некстати, чтобы был переговорный процесс». Он также отметил, что сроки возможных переговоров зависят от текущей ситуации, в том числе на поле боя.
Напомним, что на встрече с руководством Министерства иностранных дел в июле Владимир Путин выдвинул предложение по окончательному урегулированию конфликта на Украине. Оно предполагало нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, снятие западных санкций против России, а также признание сложившихся территориальных реалий, включая суверенитет России над присоединившимися к ней в результате референдумов субъектами.
6 августа началась массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В результате нападения был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, более 140 человек пострадали и были госпитализированы, в том числе 10 детей. Более 10 тыс. жителей приграничных районов области были эвакуированы и оказались в пунктах временного размещения. Согласно информации Министерства обороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении понёс значительные потери, включая более 3 460 военных, 50 танков и 45 бронетранспортеров. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Нина Лютикова