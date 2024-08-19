В Омской области ввели должности полпредов губернатора в районах

Сегодня на портале правовой информации опубликован указ «О полномочном представителе губернатора Омской области в муниципальных образованиях». Это нововведение, как говорится в официальном сообщении, создается для улучшения выполнения полномочий губернатора в районах.
Полномочный представитель губернатора будет назначаться на год и подчиняться непосредственно губернатору.
В его задачи будет входить подготовка предложений для губернатора по улучшению взаимодействия между исполнительной властью и местными чиновниками. Должности полпредов губернатора в районах будут оплачиваться. Сумма оклада пока не называется.