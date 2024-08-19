В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора

КАЛИНИНГРАД, 19 авг — РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Калининградской области начинаются на кораблях в море, в голосовании примут участие моряки, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
«На судах, которые находятся в море, начинается досрочное голосование. Фактически пока никто еще не голосовал, но период наступил», — сказали в пресс-службе.
Региональный избирком 16 августа сообщал, что досрочное голосование моряков на кораблях на выборах губернатора Калининградской области пройдет с 19 августа по 5 сентября.
Сформировано 45 избирательных участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать более 2,3 тысячи избирателей. Конкретные дата и время голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующим территориальным избиркомом.
Данные протоколов судовых участковых избирательных комиссий не подлежат огласке до окончания голосования 8 сентября 2024 года.