В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора

Сформировано 45 избирательных участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать более 2,3 тысячи избирателей. Конкретные дата и время голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующим территориальным избиркомом.