Алаудинов отчитал родителей российских срочников

Он добавил, что понимает решение президента России Владимира Путина о том, чтобы срочники «не служили нигде» в мирное для страны время, но, по его словам, «сейчас идет война». Алаудинов заключил, что считает призывников полноценными служащими и напомнил, что они могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать большие выплаты.