КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в резком увеличении государственного долга страны и призвал к отказу от курса в ЕС.
По данным молдавского минфина, общий государственный долг республики в первом полугодии 2024 года вырос на 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов) и достиг нового рекордного максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов).
«Госдолг за время правления Санду вырос как на дрожжах. Наши дети и внуки уже должны миллионы евро по кредитам Майи, наемного менеджера Запада. А западные кредиторы диктуют нашей стране свои условия, втягивая ее в войну».
Политик отметил, что для прекращения наращивания долгов Кишинев нужно наладить партнерство с Россией и странами ЕАЭС, которые, по его словам, готовы инвестировать в Молдавию.
Шор призвал граждан голосовать против вступления в Европейский Союз на референдуме 20 октября, чтобы освободить страну от долговой зависимости и выбрать путь развития без внешнего давления.
Лидер блока «Победа» считает, что Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.