Оно пройдет на базе одной из воинских частей сил специальных операций. 25 журналистов пройдут интенсивную подготовку. Основной упор — на обучение навыкам работы в зоне вооруженного конфликта.
Огневая подготовка, связь и радиопереговоры, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии, инженерная, медицинская и психологическая подготовка — все это в планах на ближайшие дни.
Участники тактико-специального учения «Военкор-2024» уже прибыли к месту проведения ТСУ на военно-транспортном вертолете Ми-8-МТВ-5 и отправились в полевой лагерь.
Журналистам выдали военную экипировку, разместили в палаточном лагере и распределили по отделениям. Представители СМИ будут жить по армейскому распорядку дня, а их обучением будут заниматься лучшие инструкторы воинской части сил специальных операций Вооруженных Сил.
Огневая подготовка, радиопереговоры, рукопашный бой. Стартует тактико-специальное учение «Военкор»
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует тактико-специальное учение с представителями средств массовой информации «Военкор-2024». Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Оно пройдет на базе одной из воинских частей сил специальных операций. 25 журналистов пройдут интенсивную подготовку. Основной упор — на обучение навыкам работы в зоне вооруженного конфликта.