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В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе установили 91 укрытие, из них 51 на остановках и 25 на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.

«Всего на сегодня установили 91 укрытие: 51 на остановках, 25 на пляжах и 15 в парках и скверах. Работы продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, за состоянием укрытий и в целом за общественной безопасностью совместно следят добровольные народные дружины, полицейские и представители севастопольского казачьего округа.

Также на аппаратном совещании Правительства Севастополя Развожаев отметил, что в городе были протестировали 180 домофонов с функцией автоматического размыкания дверей. Систему тестировали во время сигналов воздушной тревоги, она синхронизирована с командами оперативного дежурного, уточнил губернатор.

По данным губернатора, в Балаклаве появятся новые боновые заграждения.

«Контракт заключили с севастопольским предприятием, у подрядчика уже есть подобный опыт работы в Тамани и Новороссийске. К изготовлению заграждений уже приступили. И.о. замгубернатора Павел Иено держит вопрос на личном контроле», — уточнил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.