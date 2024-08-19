В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

«Всего на сегодня установили 91 укрытие: 51 на остановках, 25 на пляжах и 15 в парках и скверах. Работы продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, за состоянием укрытий и в целом за общественной безопасностью совместно следят добровольные народные дружины, полицейские и представители севастопольского казачьего округа.
Также на аппаратном совещании Правительства Севастополя Развожаев отметил, что в городе были протестировали 180 домофонов с функцией автоматического размыкания дверей. Систему тестировали во время сигналов воздушной тревоги, она синхронизирована с командами оперативного дежурного, уточнил губернатор.
По данным губернатора, в Балаклаве появятся новые боновые заграждения.
«Контракт заключили с севастопольским предприятием, у подрядчика уже есть подобный опыт работы в Тамани и Новороссийске. К изготовлению заграждений уже приступили. И.о. замгубернатора Павел Иено держит вопрос на личном контроле», — уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.