В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

Также на аппаратном совещании Правительства Севастополя Развожаев отметил, что в городе были протестировали 180 домофонов с функцией автоматического размыкания дверей. Систему тестировали во время сигналов воздушной тревоги, она синхронизирована с командами оперативного дежурного, уточнил губернатор.