The Economist: чего ждать Китаю от тандема Харрис-Уолц?

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Сегодня в Чикаго стартует съезд Демократической партии США, который продлится до 22 августа. На нем, как пишет The Economist, демократы соберутся, чтобы «отпраздновать» выдвижение Камалы Харрис в качестве своего кандидата в президенты и выбор Тима Уолца в качестве ее напарника и кандидата на пост вице-президента.
Не в последнюю очередь потому, что опыт Харрис в отношениях с Китаем ограничен, тогда как Уолц в этом плане имеет больше опыта, чем любой другой кандидат на пост вице-президента за последние десятилетия.
Когда в 2008 году Барак Обама стал первым темнокожим президентом, это нанесло удар по широко распространенному в Китае убеждению, что США — это расистская страна, пишет издание. А избрание 59-летней темнокожей женщины и выход 81-летнего Джо Байдена из президентской гонки докажет, что гендерной дискриминации в Америке нет, а политический клан склонен к обновлению и притоку «молодой крови».
Став вице-президентом, Харрис набралась опыта во внешней политике. Она совершила 17 зарубежных поездок, несколько раз была в Азии, в том числе в 2022 году встретилась с Си Цзиньпином на полях саммита в Таиланде.
The Economist отмечает «некоторые сигналы», которые указывают на преемственность политики Байдена в отношениях с Китаем. Хотя Харрис вряд ли отменит торговые пошлины, введенные администрациями Трампа и Байдена, в своей первой речи по экономической политике 16 августа она раскритиковала планы Трампа по дальнейшему повышению тарифов.
Что касается дипломатии, то во время своих поездок в качестве вице-президента Харрис осуждала «запугивание и принуждение в Южно-Китайском море», а в 2022 году провела встречу с Лай Циндэ, который позднее стал президентом Тайваня.
По мнению Иэна Бреммера из консалтинговой компании Eurasia Group, Харрис в качестве президента будет менее склонна, чем Байден, рассматривать геополитику как соревнование между автократией и демократией, она скорее будет подчеркивать важность соблюдения глобальных правил и норм. «Думаю, нам будет легче вести честные переговоры не только с китайцами, но и с другими странами по всему миру», — считает он.
Уолц в 1989−1900 годах преподавал английский язык и историю Америки в средней школе в Фошане в южной провинции Гуандун. В 1990-х и 2000-х годах он организовал множество поездок американских учащихся в Китай. Один из комментаторов в Weibo похвалил связку Харрис-Уолц, сказав, что это «все равно что приделать крылья тигру».
Некоторые в США считают, что Уолц симпатизирует Китаю: 16 августа республиканцы в Палате представителей даже начали расследование «его давних и теплых отношений с Китаем». Но The Economist не считает, что Уолц является защитником китайских властей. Например, после избрания в Исполнительную комиссию по Китаю в конгрессе он поддержал законопроекты, призванные наказать страну за нарушение прав человека. Этот факт уже вызвал пристальное внимание Пекина.
Трудно понять, отражают ли эти действия личные взгляды и позиции Уолца, но по крайней мере это указывает на недавние идеи и предубеждения Демократической партии.
Для Китая связка Харрис-Уолц стала неожиданной, считает The Economist. От этого тандема издание ожидает преемственность в вопросах обороны и торговли и, возможно, больший упор на права человека. Но такая перспектива заставляет некоторых в Китае мечтать о переизбрании Трампа, поскольку это, на их взгляд, может ослабить альянсы Америки и подорвать ее имидж в мире.
Янь Сяодун из пекинского аналитического центра HuaYu недавно отметил, что в отношении Тайваня Трамп продемонстрировал «деловой менталитет и подход». Он вспомнил слова Мао Цзэдуна, сказанные в 1970 году: «Мне не нравится Демократическая партия. Я предпочитаю Республиканскую партию». Суть высказывания состоит в том, что республиканцам легче вести переговоры с противниками, не выглядя при этом слабыми. The Economist приводит пример: в 1972 году республиканский президент Ричард Никсон посетил Китай и положил конец американским усилиям по его изоляции, которые длились почти четверть века.
Возможен ли дипломатический прорыв, если Харрис победит в ноябре? Авторы статьи советуют умерить ожидания. В 2009 году Барак Обама уже попытался привить китайцам вкус американской политической культуры, когда провел встречу с китайскими студентами в Шанхае. На этой встрече Обама рассказывал, как в течение трех десятилетий с момента приезда Никсона к Цзэдуну «теплели» американо-китайские отношения. Он, в частности, заявил: «Мы не ищем способов укротить Китай. Гораздо большего можно достичь при сотрудничестве великих стран, чем при их столкновении». Однако даже встреча Обамы со студентами, по словам дипломата Джеффри Бейдера, привела к «болезненному рукопашному бою» между чиновниками с обеих сторон.
Кандидат в президенты Харрис может обнаружить, что Си, который пришел к власти три года спустя, еще менее склонен идти на компромиссы или терпеть подобные демократические обманы, делает вывод The Economist.
Марина Светлова