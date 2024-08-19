The Economist: чего ждать Китаю от тандема Харрис-Уолц?

Возможен ли дипломатический прорыв, если Харрис победит в ноябре? Авторы статьи советуют умерить ожидания. В 2009 году Барак Обама уже попытался привить китайцам вкус американской политической культуры, когда провел встречу с китайскими студентами в Шанхае. На этой встрече Обама рассказывал, как в течение трех десятилетий с момента приезда Никсона к Цзэдуну «теплели» американо-китайские отношения. Он, в частности, заявил: «Мы не ищем способов укротить Китай. Гораздо большего можно достичь при сотрудничестве великих стран, чем при их столкновении». Однако даже встреча Обамы со студентами, по словам дипломата Джеффри Бейдера, привела к «болезненному рукопашному бою» между чиновниками с обеих сторон.