В Эстонии пройдет «Яростный волк» НАТО

Отмечается, что мероприятия направлены на укрепление сотрудничества и усиление интеграции между элементами сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве. Как отметили в эстонском генштабе, учения «Яростный волк» проводятся в Прибалтике два раза в год. В них примут участие истребители Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии. Они проведут маневры над городами Тапа и Раквере, а также над центральным полигоном Сил обороны Эстонии. Часть полетов пройдет на малых высотах, однако самолеты не опустятся ниже 152 метров.