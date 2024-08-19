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Дмитрий Махонин вручил государственные награды военным летчикам СВО

Глава региона наградил военнослужащих Воздушно-космических сил РФ.

Глава региона Дмитрий Махонин в канун Дня офицеров России вручил государственные награды землякам — трем военным летчикам Воздушно-космических сил РФ. Они проходят службу в зоне СВО. Указ о награждении военнослужащих подписал президент страны.

В своем телеграм-канале Дмитрий Махонин отметил, награды героям-пилотам он вручил за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность во время выполнения воинского.

«Орден Мужества» губернатор Пермского края вручил: капитану, командиру корабля МИГ-31 Александр Д.; медаль «За отвагу» — капитану, командиру корабля МИГ-31 Андрею Г.; медаль Нестерова — капитану, старшему инженеру инженерно-авиационной службы Юрию В.

«Спасибо за службу Родине, за пример, который вы подаете подрастающему поколению. Рад, что удалось лично вручить заслуженные награды землякам-героям. Гордимся нашими бойцами!», — отметил при вручении наград Дмитрий Махонин.