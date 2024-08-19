МИД ФРГ: Берлин обменивается с Москвой данными о подрыве «Северных потоков»

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня, 19 августа, заявил, что Россия требовала от Германии информацию по расследованию подрывов «Северных потоков». По его словам, российская сторона не получила запрашиваемые сведения по официальным каналам, но потом они «всплыли» в СМИ.