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МИД ФРГ: Берлин обменивается с Москвой данными о подрыве «Северных потоков»

Германия не предоставляет России промежуточные результаты расследования подрывов «Северных потоков», но обменивается с ней данными по делу, заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Какие именно сведения предоставили Москве, он не уточнил.

Источник: Reuters

«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств. — “Ъ”). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал Фишер на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня, 19 августа, заявил, что Россия требовала от Германии информацию по расследованию подрывов «Северных потоков». По его словам, российская сторона не получила запрашиваемые сведения по официальным каналам, но потом они «всплыли» в СМИ.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2024-го Швеция и Дания объявили о прекращении расследования ЧП.

На прошлой неделе стало известно, что генпрокуратура Германии выдала первый ордер на арест в рамках дела о подрыве газопроводов. Причастным к диверсии немцы считают украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который сбежал из Польши обратно на родину.

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