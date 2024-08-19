МИД ФРГ: Берлин обменивается с Москвой данными о подрыве «Северных потоков»

«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств. — “Ъ”). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал Фишер на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2024-го Швеция и Дания объявили о прекращении расследования ЧП.
На прошлой неделе стало известно, что генпрокуратура Германии выдала первый ордер на арест в рамках дела о подрыве газопроводов. Причастным к диверсии немцы считают украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который сбежал из Польши обратно на родину.