Президент запустил строительство ветряных электростанций и промышленных предприятий в Каракалпакстане

В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что темпы экономического роста в нашей стране ставят перед сферой энергетики огромные задачи. Так, за последние годы за счет инвестиций в размере 2 миллиардов долларов введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций мощностью 2,6 гигаватта. До конца года к сети будет подключено дополнительно 1,5 гигаватта мощностей, доля зеленой энергии будет доведена до 15%.