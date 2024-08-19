Президент запустил строительство ветряных электростанций и промышленных предприятий в Каракалпакстане

В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что темпы экономического роста в нашей стране ставят перед сферой энергетики огромные задачи. Так, за последние годы за счет инвестиций в размере 2 миллиардов долларов введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций мощностью 2,6 гигаватта. До конца года к сети будет подключено дополнительно 1,5 гигаватта мощностей, доля зеленой энергии будет доведена до 15%.
Кроме того, реализуются 32 зеленых проекта общей стоимостью 19 миллиардов долларов на 18,6 гигаватта.
Президент отметил, что в этом большую роль играет Республика Каракалпакстан. По оценкам авторитетных исследовательских институтов, в Каракалпакстане имеется потенциал в 680 гигаватт солнечной и 120 гигаватт ветровой энергии.
К 2030 году в Каракалпакстане планируется построить 10 крупных ветряных электростанций общей мощностью 10,3 гигаватта за счет прямых инвестиций в размере 11 миллиардов долларов. После полного запуска этих проектов будет вырабатываться 35 миллиардов киловатт-часов зеленой энергии в год.
Для обеспечения стабильности в передаче электроэнергии в Кунградском, Берунийском и Караузякском районах будут построены три системы хранения электроэнергии общей мощностью 400 мегаватт.
Сегодня начинается строительство нескольких из этих проектов. Первый — ветряная электростанция мощностью 1 гигаватт стоимостью 1,2 миллиарда долларов, которая будет построена китайской компанией «Sany Renewable» в Кунградском районе. Второй — ветряная электростанция мощностью 200 мегаватт с системой хранения 100 мегаватт электроэнергии стоимостью 250 миллионов долларов, которая будет создана совместно с саудовской компанией «ACWA Power» в Берунийском и Караузякском районах.
В будущем ими будет вырабатываться 4 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов зеленой энергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 1,75 миллиона домохозяйств. В результате будет сэкономлено около 1,3 миллиарда кубометров природного газа, а объем выбросов в атмосферу сократится почти на 2 миллиона тонн.
Одновременно в Кунградском районе начинается строительство предприятий по производству частей, стоек и лопастей ветряных турбин. В результате будет локализовано производство деталей ветряных турбин мощностью 1 000 мегаватт и 120 стоек в год, будет произведена импортозамещающая продукция на 100 миллионов долларов.
Кроме того, в Нукусском районе за счет инвестиций в размере 24 миллионов долларов будет налажено производство 20 миллионов отопительных радиаторов в год.
Кроме того, в эти дни запускается 12 проектов на 62 миллиона долларов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг. На церемонии были открыты два из них — крупные торговые комплексы в Берунийском районе и городе Нукусе.
Глава государства нажал символическую кнопку и дал старт строительству и деятельности новых объектов. Он поздравил всех с этими проектами, имеющими большое значение для экономики нашей страны.