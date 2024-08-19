Олбани
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области повторно объявили режим опасности атаки БПЛА 19 августа

Информации о последствиях на земле не поступало.

В Воронежской области объявляли режим опасности атаки беспилотных воздушных судов сегодня, 19 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА объявили в 14:51.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области сегодня уже действовал режим опасности атаки беспилотников — с 0:56 до 8:02.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать в сети фото и видео с мест падения дронов. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.