В Воронежской области повторно объявили режим опасности атаки БПЛА 19 августа

В Воронежской области объявляли режим опасности атаки беспилотных воздушных судов сегодня, 19 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА объявили в 14:51.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области сегодня уже действовал режим опасности атаки беспилотников — с 0:56 до 8:02.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать в сети фото и видео с мест падения дронов. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.