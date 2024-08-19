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Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи

Путин и Алиев договорились укреплять связи на принципах уважения суверенитета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на принципах уважения суверенитета и невмешательства, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.

«Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга», — говорится в заявлении.

Путин Владимир