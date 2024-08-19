Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на принципах уважения суверенитета и невмешательства, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.