Кадыров заявил, что разработки Маска помогают российским бойцам

Глава Чечни выразил благодарность Илону Маску через свой телеграм-канал, отметив, что его разработки помогают российским бойцам. Это стало его ответом на комментарий Маска, который опроверг утверждения о том, что он подарил Кадырову автомобиль Cybertruck.
Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!
Кроме того, глава Чечни отметил важность терминалов связи Starlink, за которые он отдельно поблагодарил предпринимателя: «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — добавил он.
На видео с Cybertruck, опубликованном Кадыровым 17 августа, показан электропикап с установленным в багажнике крупнокалиберный пулеметом. Глава республики лично опробовал машину на улицах Грозного. По его словам, он «буквально влюбился» в эту внедорожную электромашину. Он отметил ее отличные характеристики и выразил намерение отправить ее в зону СВО, также выразив благодарность Маску и пригласив его посетить Грозный. Ни Маск, ни компания Tesla не подтверждали передачу электрокара Кадырову. Вслед за этим, один из пользователей платформы X задал Маску вопрос о том, почему тот поставляет автомобили, пригодные для военного использования, в страну под американскими санкциями.
Маск категорически опроверг подобные предположения:
Машину Cybertruck можно купить в России через посредников более чем за 20 млн рублей.
Нина Лютикова