Кадыров заявил, что разработки Маска помогают российским бойцам

На видео с Cybertruck, опубликованном Кадыровым 17 августа, показан электропикап с установленным в багажнике крупнокалиберный пулеметом. Глава республики лично опробовал машину на улицах Грозного. По его словам, он «буквально влюбился» в эту внедорожную электромашину. Он отметил ее отличные характеристики и выразил намерение отправить ее в зону СВО, также выразив благодарность Маску и пригласив его посетить Грозный. Ни Маск, ни компания Tesla не подтверждали передачу электрокара Кадырову. Вслед за этим, один из пользователей платформы X задал Маску вопрос о том, почему тот поставляет автомобили, пригодные для военного использования, в страну под американскими санкциями.