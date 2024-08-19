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РФ окажет помощь в переселении тем, кто не приемлет ценности Запада

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия будет оказывать помощь тем, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах, противоречащие традиционным ценностям. Указ о льготном порядке обращения при переселении в Россию в качестве гуманитарной поддержки подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в документе, возможность обратиться за временным проживанием в РФ дается таким иностранцам «без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства». Поводом может стать неприятие политики своих стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Перечень ценностей уже установлен Основами госполитики в этой области, тогда как список государств, навязывающих своим гражданам нездоровые установки, предстоит составить правительству РФ. МИД РФ предписано уже в сентябре начать выдачу трехмесячных виз при обращении по нравственным мотивам.

В феврале на форуме Агентства стратегических инициатив Путин поддержал идею итальянской студентки Ирене Чеккини, которая предложила упростить переезд в РФ на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. Глава государства согласился со словами Чеккини о том, что для того, чтобы определить, что за люди приезжают в страну, нужен индивидуальный подход.