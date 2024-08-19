РФ окажет помощь в переселении тем, кто не приемлет ценности Запада

В феврале на форуме Агентства стратегических инициатив Путин поддержал идею итальянской студентки Ирене Чеккини, которая предложила упростить переезд в РФ на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. Глава государства согласился со словами Чеккини о том, что для того, чтобы определить, что за люди приезжают в страну, нужен индивидуальный подход.