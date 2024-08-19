Михаил Зарицкий проверил состояние пляжей Кубани

— Все пляжи, прежде всего, должны соответствовать нормам безопасности. Наша цель — привести их к единому облику и комфорту по мировым стандартам. Регулярно проверяем качество оказания услуг на Азово-Черноморском побережье. На Кубани развиваются и альтернативные виды отдыха, но самым популярным остается пляжный, — рассказал Михаил Зарицкий.