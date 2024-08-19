Михаил Зарицкий проверил состояние пляжей Кубани

— Все пляжи, прежде всего, должны соответствовать нормам безопасности. Наша цель — привести их к единому облику и комфорту по мировым стандартам. Регулярно проверяем качество оказания услуг на Азово-Черноморском побережье. На Кубани развиваются и альтернативные виды отдыха, но самым популярным остается пляжный, — рассказал Михаил Зарицкий.
Самую высокую оценку — «синий флаг» — в этом сезоне на Кубани получили 95 прибрежных территорий Черного моря. Здесь, помимо постов спасателей, медпункта, шезлонгов, парковки, детских и спортивных площадок, обустроена доступная среда для людей с инвалидностью, а аттракционы вынесены в специально выделенную зону.
Михаил Зарицкий добавил, что Сочи, Анапа и Геленджик остаются флагманскими курортами Кубани. Там развита гостиничная инфраструктура, расположены уникальные достопримечательности, развлекательные центры, объекты сельского, гастрономического и винного туризма. Однако недостатки пляжного сервиса, нелегальные строения или незаконные аттракционы могут испортить впечатление отдыхающим.
— В Краснодарском крае есть потенциал для того, чтобы продолжать повышать уровень услуг, предлагаемых туристам, и уверенно конкурировать на рынке курортного бизнеса. И мы движемся в этом направлении, — прокомментировал врио министра.
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, этим летом наш регион уже посетили почти 9 млн туристов и 4 млн экскурсантов. Рост к показателям прошлого года составил 8%. Средний уровень загрузки номерного фонда региона — 95%.