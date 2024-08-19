Ильсур Метшин раскритиковал застройки без социальной инфраструктуры

«Жители, обманываясь, покупаются на различные названия, как “Станция Спортивная”. Люди были в полной уверенности, что туда метро придет. А у нас в ближайшие 30 лет и мыслей не было там строить», — рассказал мэр Казани.
Ильсур Метшин отметил, что важно вместе с сотрудниками из ЖКХ, институтом развития города, институтом пространственного планирования республики следить за вопросами казанской агломерации и социальной инфраструктуры.
«Это наша зона ответственности, чтобы в том числе пригородные районы не вводили в заблуждение жителей дешевым квадратным метром, где не может быть решена проблема с инфраструктурой», — заявил мэр города.
Станция Спортивная — ЖК в Лаишевском районе республики. В ЖК скоро достроят новый дом на 803 квартиры общей площадью 36,8 тыс. кв. м жилья.
В мае «Урбан Медиа» оценила введенные в эксплуатацию дома «Станции Спортивной». Из 15 баллов за инфраструктуру ЖК получил только 5. По данным исследования, в комплексе много спортивной инфраструктуры, а из социальной инфраструктуры были только «Магнит», «Пятерочка» и детский сад.