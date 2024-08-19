Ильсур Метшин раскритиковал застройки без социальной инфраструктуры

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике отметил одну из проблем современного строительства. Вопросы касаются объектов, которые строят вокруг города. Ильсур Метшин уточнил, что ему бы не хотелось плохо говорить о соседях Казани, но напомнил, что нельзя застраивать пригород без дорог и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы и т. д. ).