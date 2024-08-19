Евгений Бажанов продолжит развивать ЖКХ и энергетику Воронежской области

Отметим, что сегодня министр ЖКЖ и энергетики региона забрал документы из конкурсной комиссии по выборам мэра Воронежа. Наблюдатели и эксперты призывают не политизировать ситуацию и не искать «тайные» мотивы. Евгений Бажанов был одним из фаворитов гонки, как и Сергей Петрин, которого теперь называют наиболее вероятным мэром Воронежа. Оба этих кандидата имеют большой хозяйственный опыт, хорошо знакомы с вопросами, которые предстоит решать градоначальнику. При этом и Бажанов, и Петрин — командные игроки, которые понимают, где могут показать максимальную эффективность и где в настоящий момент наиболее востребованы. Правительство Воронежской области и мэрия сегодня работают в одной связке, как единый механизм, нацеленный на эффективное решение непростых хозяйственных вопросов.