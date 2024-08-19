Евгений Бажанов продолжит развивать ЖКХ и энергетику Воронежской области

В понедельник, 19 августа, министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов заявил о своем намерении продолжить работу на этом посту. Как пояснил РИА «Воронеж» сам Бажанов, на прошлой неделе губернатор Александр Гусев поставил ряд больших задач, связанных прежде всего с «перезагрузкой подходов к благоустройству общественных пространств в регионе».
— Сфере ЖКХ, ее развитию и модернизации сейчас много уделяется внимания как на федеральном уровне, так и на областном. Есть ряд сложных проектов по комплексной модернизации этой отрасли. Кроме этого, губернатором передо мной совсем на днях были поставлены масштабные новые задачи, связанные с улучшением благоустройства муниципалитетов, особенно города Воронежа. Предстоит работа как на федеральных площадках, так и в других регионах страны. Решение этих задач целесообразно выполнять с позиции регионального министра, — заявил Евгений Бажанов.
Отметим, что сегодня министр ЖКЖ и энергетики региона забрал документы из конкурсной комиссии по выборам мэра Воронежа. Наблюдатели и эксперты призывают не политизировать ситуацию и не искать «тайные» мотивы. Евгений Бажанов был одним из фаворитов гонки, как и Сергей Петрин, которого теперь называют наиболее вероятным мэром Воронежа. Оба этих кандидата имеют большой хозяйственный опыт, хорошо знакомы с вопросами, которые предстоит решать градоначальнику. При этом и Бажанов, и Петрин — командные игроки, которые понимают, где могут показать максимальную эффективность и где в настоящий момент наиболее востребованы. Правительство Воронежской области и мэрия сегодня работают в одной связке, как единый механизм, нацеленный на эффективное решение непростых хозяйственных вопросов.
Доктор политических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов обратил внимание, что с приходом Евгения Бажанова конкуренция за пост мэра обострилась. Столкновение программ сильных конкурентов обогащает политический процесс и демонстрирует различные варианты будущего развития города.
— Вместе с тем с выходом Евгения Бажанова из конкурса ничего катастрофического не случилось. Он продолжит работать в областном правительстве на сложном и ответственном участке, а борьба за кресло мэра приобретет привычные для власти формы, когда есть один очевидный фаворит гонки, — резюмировал Владимир Слатинов.
Таким образом, сейчас на пост мэра Воронежа претендуют 13 человек. РИА «Воронеж» писало, что ранее с дистанции также сошел директор службы по работе с ключевыми корпоративными клиентами операционного отдела ПАО Банк ВТБ Дмитрий Колодяжный.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации Воронежа пройдет 21 августа в соответствии с процедурой, прописанной в городском Уставе. В этот день будут названы имена претендентов на должность главы города. Из них депутаты гордумы будут выбирать будущего мэра.