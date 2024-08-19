Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров

Лавров также назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина.
«Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника», — сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина сама несет ответственность за присутствие немецких танков на российской территории, добавив, что это вооружение больше не немецкое, а предоставлено оно было «под ответственность Украины».