Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров

«Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника», — сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.